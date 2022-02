Nueva canción de Liam Gallagher: “Everything’s Electric”

Uno de los líderes y ex vocalista de Oasis, Liam Gallagher, lanzó su más reciente single “Everything’s Electric”, el que estará presente en su tercer larga duración como solista, que llevará por título “C’Mon You Know”. La canción fue co-escrita por Dave Grohl, quien también ejecuta la batería.

El sucesor de “Why Me? Why Not.” de 2019 será lanzado el 27 de mayo de este año. Escucha “Everything’s Electric” a continuación: