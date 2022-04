Nueva canción de Liam Gallagher: “C’mon You Know”

Camino al lanzamiento de su próximo disco solista, hoy Liam Gallagher presenta un adelanto con “C’mon You Know”, canción que puedes escuchar más abajo. Este track será parte del disco del mismo nombre, sucesor de “Why Me? Why Not.” de 2019 será lanzado el 27 de mayo de este año. Recordemos también que el ex Oasis presentó hace un tiempo la canción “Everything’s Electric“, que también será parte del LP.

Punto aparte, el artista también regresará a nuestro país, presentándose en Movistar Arena el próximo 8 de noviembre luego de su accidentado paso por la edición de 2018 de Lollapalooza Chile, donde se retiró del escenario luego de cantar apenas cuatro canciones. Más info sobre las entradas, la puedes encontrar en este enlace.