Nueva canción y video de Lenny Kravitz: “It’s Enough”

El viernes pasado, Tool llegó a Minnesota para ofrecer una de las clínicas de música que tienen programadas para estos meses. Con la sola ausencia de Maynard James Keenan, Adam Jones, Danny Carey y Justin Chancellor también se dieron tiempo para contestar algunas preguntas del público asistente.

Por supuesto, el tópico más recurrente fue el nuevo disco de la banda norteamericana, el que ha sido postergado por largos doce años. Ante algunas interrogantes, el grupo confirmó que cada una de las canciones del álbum durará más de diez minutos y que, hasta ahora, sólo la batería está completamente grabada. Las partes de Chancellor serán las siguientes en ser registradas, luego será el turno de Jones, y por último lo hará Keenan.

Los de California también tocaron un breve segmento de uno de sus nuevos temas para después decir que aquel “estará grabado en un sintetizador modular que será acompañado en un comienzo por letras políticamente cargadas“.

Los músicos también aclararon por qué sus sets en vivo no cambian. Dirigiéndose a la audiencia, esta fue la curiosa respuesta: “Si Justin, Adam y Danny se sienten enfermos o tienen resaca, todavía pueden tocar. Maynard, como vocalista, simplemente no puede hacerlo. Ciertas canciones son jodidamente horribles por su voz. Si quieren hacer estas canciones difíciles, tienen que hacer ajustes como bajar el tono en el que canta Maynard, como en “The Pot”. Además, las canciones con las que se relacionaron y escribieron cuando eran jóvenes y furiosos, simplemente no se traducen en quiénes son hoy en día. Interpretar ciertas canciones sería actuar como lo que eran hace 30 años y no tendrían integridad“.