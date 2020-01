Nueva canción de Lee Ranaldo y Raül Refree: “Light Years Out”

En una época donde los integrantes de Radiohead andan cada uno por su lado promoviendo sus proyectos solistas, no es de extrañar los movimientos mediáticos individuales de ellos. El que ahora está haciendo noticia es Thom Yorke, quien, tras un buen año con el excelente “ANIMA”, ha publicado una serie de canciones “inéditas” (en realidad no, sólo son tracks que oficialmente no existían desde la fuente original) que el frontman de Radiohead dio a conocer.

Se trata de cuatro tracks que oficialmente ven la luz. Por un lado, son tres lados B de su proyecto Atoms For Peace (aquel con Flea, Nigel Godrich, Joey Waronker y Mauro Refosco), con las canciones “What The Eyeballs Did”, “Magic Beanz” y “S.A.D.”. Y, por otro, “Hearing Damage”, tema solista que apareció brevemente en “The Twilight Saga: New Moon” de 2009, película de la amada/odiada saga “Crepúsculo”.

Escucha las cuatro canciones a continuación: