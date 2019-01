Nueva canción de Lana Del Rey: “Hope Is A Dangerous Thing For A Woman Like Me To Have – But I Have It”

Hace algunas semanas, Lana Del Rey publicó una nueva canción, “Mariners Apartment Complex“, la cual prometía ser un adelanto de su nuevo trabajo de estudio, producido por Jack Antonoff. Luego de eso, se confirmó que “Norman Fucking Rockwell“, el próximo LP de la artista, llegará en algún punto de este 2019, lo cual puede estar cada vez más cerca con el lanzamiento de un nuevo adelanto.

Se trata de la canción “Hope Is A Dangerous Thing For A Woman Like Me To Have – But I Have It”, publicada de manera sorpresiva por la cantante, la cual puedes escuchar a continuación: