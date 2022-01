Nueva canción de Korn: “Forgotten”

En cuanto a su carrera solista, Ronnie publicó los álbumes “Siren” (1980) y “Unfinished Business” (1987), para luego no publicar música hasta varios años después, siendo sus últimos trabajos los discos “The Last Of The Rock Stars” de 2009 y “English Heart” de 2016.

Nuestras condolencias para todos su fans y quienes estén afectados por el fallecimiento de la artista, a quien recordamos con el principal single de su carrera, “Baby, I Love You“: