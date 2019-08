Nueva canción de Korn: “Cold”

Ya se viene el lanzamiento de “The Nothing“, el nuevo álbum de Korn, cuya llegada será el próximo 13 de septiembre. El sucesor de su LP “The Serenity Of Suffering“, contará con producción de Nick Raskulinecz para las 13 nuevas canciones que el conjunto estrenará en este disco, entre las que se incluyen los adelantos “You’ll Never Find Me” y “Cold“, canción que el conjunto acaba de estrenar a través de las plataformas de streaming.

Escucha el track a continuación: