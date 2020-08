Nueva canción de King Gizzard & The Lizard Wizard: “Some Of Us”

Luego de haber publicado la canción “Honey” el mes de julio, King Gizzard & The Lizard Wizard estrena un nuevo track este 2020 con “Some Of Us“, canción que además cuenta con un videoclip que puedes revisar más abajo. De momento se desconoce si la banda prepara un nuevo álbum de estudio, pero si eso ocurre, es algo que no debería sorprender ya que el conjunto australiano acostumbra a publicar muchos discos en cortos periodos de tiempo.

Recordemos también que su último álbum de estudio fue “Infest The Rats’ Nest” de 2019.

Escucha el nuevo single de la banda: