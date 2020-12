Nueva canción de King Gizzard & The Lizard Wizard: “If Not Now, Then When?”

Tan solo días después de haber publicado su más reciente álbum “K.G.“, no hay descanso alguno para King Gizzard & The Lizard Wizard, ya que la banda está de regreso con un nuevo sencillo en esta jornada. Se trata de la canción “If Not Now, Then When?“, la cual cuenta con un videoclip animado que puedes revisar más abajo, cortesía de Dr. D Foothead, quien ha trabajado con artistas como Oh Sees, Melody’s Echo Chamber, y otros.

Escucha lo nuevo de King Gizzard a continuación: