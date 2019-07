Nueva canción de Killswitch Engage: “I Am Broken Too”

El próximo 16 de agosto, a través de Metal Blade Records y Sony Music Entertainment, llegará “Atonement“, el nuevo álbum de Killswitch Engage. Luego de estrenar la canción “Unleashed“, ahora el conjunto llega con otro adelanto de este LP, titulado “I Am Broken Too“.

El álbum, contará con once nuevas composiciones, entre las que destacan la canción “The Signal Fire“, en la cual está como invitado el antiguo vocalista del conjunto, Howard Jones, así como también “The Crownless King“, donde participa Chuck Billy de Testament como invitado.

Escucha un nuevo adelanto a continuación: