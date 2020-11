Nueva canción de Killer Be Killed: “Inner Calm From Outer Storms”

Killer Be Killed publicará su álbum “Reluctant Hero“, el cual conoceremos el próximo 20 de noviembre a través de Nuclear Blast. Y es que ahora, luego de que la banda estrenara “Deconstructing Self-Destruction“ y “Dream Gone Bad“, presentan un nuevo adelanto con el sencillo “Inner Calm From Outer Storms“, que puedes escuchar más abajo.

Este disco, además, es el sucesor de su debut homónimo de 2014, lanzado a través del mismo sello, y será producido por Josh Wilbur, contando con un detalle no menor: todas las canciones serán cantadas por Max Cavalera, Troy Sanders de Mastodon, Greg Puciato de The Dillinger Escape Plan, quienes componen la alineación de la banda junto al baterista Ben Koller de Converge

Escucha el nuevo track a continuación: