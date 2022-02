Nueva canción de Kamasi Washington: “The Garden Path”

El icono del jazz moderno, Kamasi Washington, lanzó una nueva canción, titulada “The Garden Path“.Este es el segundo track de Washington desde “Sun Kissed Child“ en 2021, además de su versión de “My Friend Of Misery“ para el “Metallica Blacklist“, todo esto, tras su último larga duración en 2018, el destacado “Heaven And Earth“.

Recordemos que Washington regresa a Chile en solitario tras su debut en Lollapalooza en 2019. El reencuentro tendrá lugar este 31 de mayo en el Teatro Nescafé de las Artes, del que puedes encontrar más detalles ACÁ.