Nueva canción de Journey: “Don’t Give Up On Us”

Este año, Journey tendrá su regreso discográfico con el lanzamiento de “Freedom“, larga duración que se publicará el próximo 8 de julio a través de los sellos BMG y Frontiers Music Srl. Hoy, la banda presenta un nuevo adelanto de esta producción con el sencillo “Don’t Give Up On Us“, el que se suma a las ya conocidas “The Way We Used To Be” y “You Got The Best Of Me” como adelantos del LP. Este single, lo puedes escuchar al final de esta nota.

Este será el primer disco de nuevo material en 11 años luego del álbum “Eclipse” (2011), siendo grabado con una alineación compuesta por el guitarrista Neal Schon junto al tecladista Jonathan Cain y el vocalista Arnel Pineda, sumándose también Narada Michael Walden y Deen Castronovo en la batería, además de Jason Derlatka en teclado. Eso sí, para este álbum también les acompañará el bajista Randy Jackson, quien había tocado con la agrupación en el álbum “Raised On Radio” de 1986.

Escucha el single a continuación: