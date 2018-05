Nueva canción de Jonathan Davis: “Basic Needs”

El próximo 25 de mayo está agendado como el día en que Jonathan Davis tendrá su debut discográfico. El histórico cantante de Korn hará el estreno de su primer larga duración bajo el nombre de “Black Labyrinth“, esto, tras haber publicado un par de canciones como solista en el pasado pero sin haber editado un álbum completo hasta ahora.

Adelantado previamente por sus dos singles iniciales, “What It Is“, y “Everyone“, ahora la producción cuenta con un tercer anticipo. Se trata de “Basic Needs“, tema de un corte más melódico que sus antecesores donde Davis se contiene un poco más con la voz.

Te dejamos con el material a continuación: