Nueva canción de Johnny Marr: “Night And Day”

Tras anunciar su próximo álbum el pasado mes de noviembre, el proyecto liderado por Jason Pierce estrena el segundo single de lo que será “Everything Was Beautiful“, su noveno trabajo de larga duración a publicarse el próximo 25 de febrero a través del sello Fat Possum.

“Crazy” llega con un videoclip dirigido por el mismo Pierce y es una canción de amor con tintes gospel y psicodélicos, sumándose al anterior adelanto que entregó el músico con “Always Together With You“, primer single del disco, estrenado al momento de que se anunció el lanzamiento de este.

Conoce el single a continuación: