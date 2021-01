Nueva canción de John Fogerty: “Weeping in the Promised Land”

PJ Harvey lanzará un álbum de demos correspondiente al disco “Stories from the City, Stories from the Sea” (2000), y para adelantarlo, es que la artista publicó el demo de “This Mess We’re In“, el cual puedes escuchar más abajo. Este lanzamiento planeado para el próximo 26 de febrero contará con las mismas canciones del larga duración, por lo que este disco servirá para entender las ideas de lo ya conocido.

Además, el trabajo posee acompañamiento del líder de Radiohead, Thom Yorke, y para los fanáticos de los vinilos, el quinto álbum de Harvey será reeditado y los demos estarán disponibles en el mismo formato. En la misma línea, no es primera vez que Harvey publica algo así ya que sucedió lo mismo con su álbum “Dry” (1992).