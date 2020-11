Nueva canción de Jirafa Ardiendo: “Luminoso Sendero”

Accept está de regreso con un nuevo single, “Too Mean To Die“, que además le dará nombre al álbum que el conjunto publicará el próximo 15 de enero a través de Nuclear Blast. Este LP contará con un total de 11 nuevos tracks, marcando el retorno de la agrupación luego de su álbum “The Rise Of Chaos” (2017).

A continuación te dejamos con los detalles del tracklist, portada y primer adelanto del LP.

Tracklist de “Too Mean To Die”: