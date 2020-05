Nueva canción de Jehnny Beth: “Heroine”

Con toda la pandemia del COVID-19, Jehnny Beth ha tenido que postergar para el mes de junio el lanzamiento de “To Love Is To Live“, álbum que llegaría originalmente este viernes. Ahora, mientras sigue la espera, la frontwoman de Savages acaba de estrenar el single “Heroine“, el cual puedes revisar más abajo.

Cabe destacar que este álbum estará producido por Flood, conocido por trabajar con bandas de un calibre gigantesco como U2, Nine Inch Nails y New Order, por lo que sin duda esta obra promete. Si quedan dudas, es cosa de revisar los ya estrenados singles “Innocence“, “I’m The Man” y “Flower” para notar que la artista francesa entregará uno de los trabajos más comentados del año.

Escucha su nuevo single: