Nueva cancion de Jack White: “Fear Of The Dawn”

El norteamericano Jack White lanza “Fear Of The Dawn”, single principal de su próximo larga duración del mismo nombre. Este es el segundo adelanto del álbum, del que ya presentó “Taking Me Back”, además de “Love Is Selfish”, single de “Entering Heaven Alive”, segundo trabajo que lanzará White este año.

El artista lanzará dos álbumes en 2022, “Fear Of The Dawn” y “Entering Heaven Alive”. El primero con fecha 8 de abril y el segundo para el próximo 22 de julio, ambos a través de Third Man Records, sello propio del artista.

Escucha “Fear Of The Dawn” a continuación: