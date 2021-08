Nueva canción de Iron Maiden: “Stratego”

2021 marca los 40 años del álbum “Tattoo You” (1981) de The Rolling Stones, por lo que la banda alista una especial celebración con el anuncio de una colección a publicarse el próximo 22 de octubre a través de Polydor/Interscope/UMe. El box set contendrá una remasterización del disco, además de material adicional inédito, entre los que se incluye la canción “Living In The Heart Of Love“, que la banda acaba de publicar y que es una de las 9 pistas nunca antes escuchadas que serán parte de “Lost & Found“, disco extra presente en esta colección.

Otros de los tracks inéditos que estarán presentes en el box set son covers a “Shame, Shame, Shame” de Jimmy Reed, “Drift Away” de Dobie Gray, además de una versión prematura de “Start Me Up” con influencias reggae. Otro material adicional que estará en el box es el álbum en vivo “Still Life: Wembley Stadium 1982”, con un set que incluyó 26 tracks con hits de la banda, covers, y más.

Tracklist de “Tattoo You 40th Anniversary (Super Deluxe)”:

Disco 1 – Tattoo You (2021 Remaster)

1. “Start Me Up” – Remastered 2021

2. “Hang Fire” – Remastered 2021

3. “Slave” – Remastered 2021

4. “Little T&A” – Remastered 2021

5. “Black Limousine” – Remastered 2021

6. “Neighbours” – Remastered 2021

7. “Worried About You” – Remastered 2021

8. “Tops” – Remastered 2021

9. “Heaven” – Remastered 2021

10. “No Use in Crying” – Remastered 2021

11. “Waiting on a Friend” – Remastered 2021

Disco 2 – Lost & Found: Rarities

1. “Living in the Heart of Love”

2. “Fiji Jim”

3. “Troubles a’ Comin”

4. “Shame Shame Shame”

5. “Drift Away”

6. “It’s a Lie”

7. “Come to the Ball”

8. “Fast Talking Slow Walking”

9. “Start Me Up” (Early Version)

Disco 3 – “Still Life” (Wembley Stadium Concert 1982)

1. “Under My Thumb”

2. “When the Whip Comes Down”

3. “Let’s Spend the Night Together”

4. “Shattered”

5. “Neighbours”

6. “Black Limousine”

7. “Just My Imagination (Running Away With Me)”

8. “Twenty Flight Rock”

9. “Going to a Go Go”

10. “Chantilly Lace”

11. “Let Me Go”

12. “Time Is on My Side”

13. “Beast of Burden”

14. “Let It Bleed”

Disco 4 – “Still Life” (Wembley Stadium Concert 1982)

1. “You Can’t Always Get What You Want”

2. “Band Introductions”

3. “Little T&A”

4. “Tumbling Dice”

5. “She’s So Cold”

6. “Hang Fire”

7. “Miss You”

8. “Honky Tonk Women”

9. “Brown Sugar”

10. “Start Me Up”

11. “Jumpin’ Jack Flash”

12. “(I Can’t Get No) Satisfaction”