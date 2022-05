Nueva canción de Interpol: “Fables”

Interpol se prepara para lanzar su álbum “The Other Side Of Make Believe” el próximo 15 de julio a través del sello Matador, por lo que hoy la banda entrega otro adelanto del LP con la canción “Fables“, que puedes escuchar al final de esta nota. Se trata del tercer sencillo que el trío comparte de este nuevo trabajo, ya que anteriormente conocimos los primeros adelantos con las canciones “Toni” y “Something Changed“.

El álbum fue trabajado en Londres durante 2021, donde Paul Banks, Daniel Kessler y Samuel Fogarino, trabajaron con los productores Alan Moulder y Flood, prometiendo durante un buen tiempo la llegada de este LP que ha mantenido en completa expectación a sus fanáticos. Adicionalmente, esta placa será el séptimo larga duración de la banda y sucesor a lo que fue “Marauder” de 2018.

Escucha el track acá: