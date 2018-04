Nueva canción de Ihsahn: “Wake”

A un año y algo más de que Animals As Leaders publicara su último larga duración, “The Madness Of Many” (2016), y a casi diez meses de que la banda norteamericana completara su impresionante debut en Chile, ahora los de Washington anunciaron la salida de un nuevo registro en vivo.

Se trata de un álbum titulado “Live 2017“, el que recopila una serie de presentaciones durante aquella temporada en Estadis Unidos. La producción tendrá su salida a fines de julio próximo (sin fecha exacta revelada aún), pero ya se puede pre ordenar en su versión vinilo a través del sitio web del grupo.

A continuación, puedes revisar un teaser y el track listing del disco:

Track listing “Live 2017”: