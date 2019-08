Nueva canción de Iggy Pop: “Sonali”

Cigarettes After Sex acaba de anunciar los detalles de “Cry”, su nuevo álbum de estudio, y que estará disponible a partir del 25 de octubre.

Cry:

01 Don’t Let Me Go

02 Kiss It Off Me

03 Heavenly

04 You’re the Only Good Thing in My Life

05 Touch

06 Hentai

07 Cry

08 Falling in Love

09 Pure