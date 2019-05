Nueva canción de Idles: “Mercedes Marxist”

No hay duda de que uno de los trabajos más esperados de este año es el nuevo álbum de Idles, el cual llegaría como el sucesor del aclamado “Joy As An Act Of Resistance” (2018), destacado en el primer puesto de nuestra lista Mejores Discos del Año. Ahora, el conjunto oriundo de Bristol acaba de publicar “Mercedes Marxist“, su primera canción de 2019, aunque sin entregar detalles sobre un posible nuevo lanzamiento.

Escucha el track a continuación: