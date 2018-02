Nueva canción de Hop Along: “Not Abel”

Hace un mes te contábamos que Hop Along tiene en su agenda el lanzamiento de un nuevo disco, esto, a tres años de la salida del excelente “Painted Shut” (2015), el tercer larga duración de su carrera.

El regreso de la banda norteamericana se va a producir el próximo 6 de abril a través de “Bark Your Head Off, Dog“, trabajo que ya había tenido su primer adelanto con “How Simple“.

Pues bien, ahora el grupo encabezado por Frances Quinlan compartió un segundo single del registro, uno que se titula “Not Abel” y que puedes escuchar a continuación: