Nueva canción de Hayley Williams: “My Friend”

Hubo un periodo en el que Iggy Pop estuvo trabajando codo a codo junto a David Bowie en Berlin, desde el cual salió como resultado los discos “The Idiot” y “Lust For Life” de 1977, por lo que un nuevo box set recién anunciado se enfocará en destacar lo que fue el inicio como solista del también frontman de The Stooges. Bajo el nombre de “The Bowie Years“, esta colección incluirá los discos ya mencionados, junto con el álbum en vivo “TV Eye Live“, además de otras rarezas y nuevas mezclas salidas de las sesiones de esos álbumes.

Con fecha de publicación para el 29 de mayo, esta colección también incluirá algunos conciertos de ese periodo como “Live at the Rainbow Theatre – Finsbury Park, London 07/03/1977“, “Live at The Agora – Cleveland 21/03/1977” y “Live at Mantra Studios – Chicago 28/03/1977“, todos ellos de carácter inédito. También, entre los 7 discos se incluirá uno con demos, rarezas y tomas alternativas, como lo es esta remezcla de “China Girl“, que puedes escuchar a continuación: