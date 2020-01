Nueva canción de Guided By Voices: “Man Called Blunder”

Luego de un 2019 donde Guided By Voices estrenó la no despreciable cifra de tres LP’s, la banda ya tiene programados dos discos para este 2020. El primero de ellos es “Surrender Your Poppy Field”, que será lanzado el próximo 20 de febrero y que ya tiene su primer adelanto en el single “Volcano”, al cual ahora se le suma la canción “Man Called Blunder” como nuevo adelanto de este LP.

Escucha el track a continuación: