Nueva canción de Greta Van Fleet: “Always There”

Un nuevo track de Greta Van Fleet sale a la luz gracias a la banda sonora de la película “A Million Little Pieces”, tratándose de “Always There”, que fue concebida para aparecer en el álbum “Anthem Of The Peaceful Army” (2018), pero que finalmente fue descartada de este al no ir con el tono general del álbum.

Por suerte para los fanáticos, la canción encontró una nueva vida en este soundtrack, sintiéndose mucho más en sintonía con el lineamiento de la cinta. Escucha el track a continuación: