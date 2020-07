Nueva canción de Greg Puciato: “Roach Hiss”

“Child Soldier: Creator of God” es el nombre del álbum como solista que publicará Greg Puciato de The Dillinger Escape Plan el próximo 23 de octubre, y hoy tenemos un nuevo adelanto para este trabajo luego de conocer “Fire for Water“, “Deep Set“ y “Do You Need Me to Remind You?“. Se trata de “Roach Hiss“, track que estará presente en el disco, pero que será publicado como un single de 7” limitado a 500 copias.

Es por esto que la canción actualmente se encuentra disponible solamente a través de YouTube, haciendo su arribo a las plataformas de streaming el próximo 7 de agosto. Cabe señalar que para este trabajo, el músico tomó el desafío de tocar todos los instrumentos, excepto la batería, para entregar un trabajo creado directamente por sus instintos y decisiones.

Escucha el track a continuación: