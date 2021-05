Nueva canción de Green Day: “Pollyanna”

A fines de 2019 se anunció el “Hella Mega Tour“, en donde Green Day realizaría una gira con Weezer y Fall Out Boy, que evidentemente se suspendió por la pandemia. Ahora que Estados Unidos parece querer volver a la normalidad, es que se postergaron las presentaciones para la segunda mitad de este año, pero Green Day no quiso perder el tiempo y aprovechó de estrenar una nueva canción.

Se trata de “Pollyanna“, track que llega de manera independiente, ya que la banda no ha anunciado planes de un sucesor del larga duración “Father Of All Motherfuckers” de 2020.

Escucha el track a continuación: