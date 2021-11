Nueva canción de Green Day: “Holy Toledo!”

Green Day está de regreso con “Holy Toledo!“, nueva canción que fue publicada esta mañana. El track está incluido en la banda sonora de la película “Mark, Mary & Some Other People“, sumándose a otros lanzamientos no ligados a un álbum de la banda como “Pollyanna” y “Here Comes The Shock“.

La banda ha estado girando constantemente durante las últimas semanas, por lo que se desconoce si es que tienen planes para publicar un nuevo álbum en el corto plazo. De todas formas, la no existencia de un LP no significa que el trío deje de entregar nuevos singles a su fanaticada.

Escucha el single a continuación: