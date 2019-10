Nueva canción de Green Day: “Fire, Ready, Aim”

La espera ya terminó, y finalmente luego de muchos rumores, trascendidos, especulaciones, filtraciones de gente que asegura tener información confidencial, y cuanta otra locura de redes sociales, llega el cartel de Lollapalooza Chile 2020, a realizarse los días 27, 28, y 29 de marzo en el Parque O’Higgins, y que cuenta con más de alguna sorpresa entre sus filas. La décima versión del festival, estará encabezada por dos bandas referentes en sus respectivas generaciones: Guns N’ Roses y The Strokes, quienes regresan a nuestro país luego de sus shows en 2017, donde el primero de ellos estuvo junto a The Who en el Estadio Monumental, mientras que el otro encabezó el mismo Lolla en su último día.

A ellos se suman dos nombres más que relevantes en estos tiempos, con Lana Del Rey concretando su tercer show en nuestro país (y segundo como parte del cartel), además del debut de una figura del hip hop moderno como lo es Travis Scott, quien hará su debut en tierras locales. Continúan el cartel sorpresas como Gwen Stefani o el regreso de Vampire Weekend y Cage The Elephant, nombres ligados prácticamente por tradición al evento. A ellos se le suman artistas de los más variado como James Blake, The Lumineers, A Day To Remember, o la selección de grandes exponentes femeninas como Kacey Musgraves, Charli XCX, Rita Ora, LP, Kali Uchis, entre muchas otras.

Probablemente las dos grandes sorpresas sean un debut muy esperado por estos lares: Idles, quienes llegan por primera vez a Chile de la mano de “Joy As An Act Of Resistance“, disco considerado como el mejor de 2018 por nuestro sitio. En la vereda local también veremos el regreso de Pánico, quienes se estarán reuniendo nuevamente para ser parte del festival. Otro sorpresivo invitado es el eterno Marky Ramone, quien llevará el punk hasta un contexto tan masivo como lo es este evento. La lista la completan una serie de otros artistas, que puedes revisar en detalle en la gráfica que está más abajo.

La venta de entradas está disponible a través del sistema Puntoticket y puntos de venta físicos en tiendas Hites y Cinemark. Acá los valores:

PASE TRES DÍAS:

Early Bird: $85.000 (AGOTADO)

Preventa 1: $140.000 (AGOTADO)

Preventa 2: $155.000 (AGOTADO)

Preventa 3: $175.000

Preventa 4: $190.000

Normal: $210.000

LOLLA LOUNGE:

Preventa 1: $300.000 (AGOTADO)

Preventa 2: $360.000

Preventa 3: $420.000

LOLLA LOUNGE PREMIUM:

Preventa 1: $455.000 (AGOTADO)

Preventa 2: $507.000 (AGOTADO)

Preventa 3: $585.000

También habrá una variedad de descuentos para clientes VTR y Banco de Chile, los cuales se detallan a continuación:

PASE TRES DÍAS:

Preventa 1: $112.000 (AGOTADO)

Preventa 2: $124.000 (AGOTADO)

Preventa 3: $140.000

Preventa 4: $152.000

Normal: $168.000

LOLLA LOUNGE:

Preventa 1: $240.000 (AGOTADO)

Preventa 12: $288.000

Preventa 3: $336.000

LOLLA LOUNGE PREMIUM: