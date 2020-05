Nueva canción de Gorillaz: “How Far?”

La semana pasada informamos sobre el lamentable fallecimiento del baterista Tony Allen, y los tributos no dejan de llegar hacia uno de los artistas más influyentes del movimiento afrobeat. Ahora, es Gorillaz quien recuerda al músico con una nueva canción titulada “How Far?“, la que cuenta con la colaboración del propio Tony junto con Skepta, siendo parte de la serie “Song Machine” que ha tenido a la banda liderada por Damon Albarn publicando una serie de singles.

Recordemos que Albarn y Allen eran muy amigos y asiduos colaboradores, trabajando juntos en proyectos como The Good, The Bad & The Queen, Rocket Juice & The Moon, y en varias configuraciones del colectivo Africa Express. En cuanto a la canción, esta fue compuesta y grabada en Londres justo antes de que comenzara la pandemia mundial del COVID-19, por lo que es una de las últimas composiciones del baterista antes de su fallecimiento. Para recordarlo, el anuncio de este single incluye un mensaje del propio baterista: “Quiero cuidar a la juventud, ellos tienen un mensaje y quiero llevar eso a mis ritmos”.

Escucha el nuevo sencillo a continuación: