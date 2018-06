Nueva canción de Gorillaz: “Hollywood”

Lo que va de 2018 ha estado marcado por la celebración del aniversario número 50 de Led Zeppelin, tanto por el tiempo que ha pasado desde su primer concierto (septiembre de 1968 bajo el nombre de The New Yardbirds), como por la importancia que tienen los británicos para el rock.

Es por esto que a principios de año, Jimmy Page anunció la salida de una serie de publicaciones a lo largo de la temporada, las que están supervisadas por el propio músico inglés, y cuya producción implica reediciones, material inédito y un largo etcétera.

La primera muestra de lo anterior se dio con una reedición de “How The West Was Won” (2003), al que ahora se suma un lanzamiento bajo el mismo formato de “The Song Remains The Same” (1976), el legendario disco que se creó a partir de los históricos shows ofrecidos por el grupo entre el 27 y el 29 de julio de 1973 en el Madison Square Garden.

La colección va estar disponible en distintos formatos (revisa el detalle ACÁ) y con sonido remasterizado (con el visto bueno de Page). Su salida quedó fijada para el próximo 7 de septiembre.