Nueva canción de Gone Is Gone: “Everything Is Wonderfall”

Novedades de Gone Is Gone, ya que el supergrupo marca su regreso esta jornada con “Everything Is Wonderfall“, nuevo sencillo que viene a acompañar a la canción estrenada en diciembre “No One Ever Walked On Water”, y que abre la posibilidad de un nuevo trabajo tras el álbum “Echolocation” de 2017 y el EP homónimo de 2016, donde se demostró todo el potencial de la alineación compuesta por Troy Sanders, Tony Hajjar, Troy Van Leeuwen y Mike Zarin.

No sabemos todavía si es que podremos tener un nuevo álbum de la banda en el futuro próximo, pero cualquier novedad que el conjunto anuncie la estaremos informando a la brevedad.

Escucha el single a continuación: