Nueva canción de Gojira: “The Chant”

Este viernes 30 de abril conoceremos por fin “Fortitude“, el nuevo álbum de Gojira, por lo que la banda acaba de estrenar un último adelanto de cara a este séptimo larga duración de los franceses. Se trata de “The Chant“, canción que se suma a los singles “Another World”, “Born For One Thing”, “Into The Storm” y “Amazonia“, y que puedes escuchar más abajo.

Escucha el track acá: