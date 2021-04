Nueva canción de Gojira: “Into The Storm”

Camino a lo que será el lanzamiento del álbum “Fortitude“, que conoceremos el próximo 30 de abril a través de Roadrunner Records, es que Gojira presenta un nuevo adelanto con la canción “Into The Storm“, que se suma a las ya conocidas “Amazonia“, “Another World” y “Born For One Thing”, como los sencillos que pavimentan el camino hacia la próxima placa de los franceses.

Escucha el nuevo track a continuación: