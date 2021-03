Nueva canción de Gary Numan: “Saints And Liars”

A la edad de 84 años, y por una enfermedad de la que no se tienen detalles, falleció el destacado productor Malcolm Cecil, quien fuera reconocido principalmente gracias a su trabajo en distintos discos de Stevie Wonder, además de ser el co-creador de TONTO, el sintetizador análogo más grande del mundo. La información fue entregada por su hijo mediante la Fundación Bob Moog, donde se informó de su deceso ocurrido el día domingo 28 de marzo.

El músico inicia en el año 1950 su carrera como bajista de jazz, pero toda cambiaría cuando se marchó de Inglaterra hacia Estados Unidos. Una vez en el país norteamericano, descubre los sintetizadores gracias a su amistad con Bob Margouleff, con quien formó el proyecto de The Original New Timbral Orchestra (TONTO), una enorme máquina de casi 2 metros de altura llena de cables y distintas perillas para la ejecución de efectos modulares.

Aquella invención llamó la atención de Stevie Wonder, y por ese motivo, Cecil y Margouleff trabajaron en conjunto para el artista dejando plasmados sus aportes en discos como: “Music Of My Mind” (1972), “Talking Book” (1972), “Innervisions” (1973), y “Fulfillingness’ First Finale” (1974). El sintetizador seguiría siendo usado posteriormente por muchos artistas de la talla de The Isley Brothers, Quincy Jones, Gil Scott-Heron, Diana Ross y Harry Nilsson.

It is with the heaviest of hearts that we share the passing of the legendary creative genius, musician, engineer, producer, & synthesizer pioneer, Malcolm Cecil, show here w his creation TONTO. He passed away today at 1:17am after a long illness. #malcolmcecil #TONTO #moog pic.twitter.com/yYqcmuf5AV

— Bob Moog Foundation (@MoogFoundation) March 28, 2021