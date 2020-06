Nueva canción de Gang Of Four: “Days Turns To Night”

El próximo 17 de julio llegará el EP “Anti Hero“, trabajo de Gang Of Four que rinde homenaje a su líder y guitarrista Andy Gill, quien falleció a principios de este año. Es por eso que los miembros sobrevivientes acaban de publicar el single “Days Turns To Night“, canción que se suma a la ya estrenada recientemente “Forever Starts Now“, también en honor a Gill, ya que este lanzamiento contendrá canciones que el músico trabajaba antes de su muerte.

Escucha el track a continuación: