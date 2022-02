Nueva canción de Future Islands: “King Of Sweden”

El cuarteto norteamericano Future Islands lanza “King Of Sweden“, nueva canción, sucesora de lo que fue “Peach”, single lanzado en agosto del año pasado. Hasta el momento no se conocen detalles de un nuevo larga duración de estudio de la banda, el que puede llegar a ser el siguiente desde “As Long As You Are” de 2020, y el séptimo de su carrera.

Escucha “King Of Sweden”, lo nuevo de Future Islands a continuación: