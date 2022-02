Nueva canción de Fontaines D.C.: “I Love You”

La banda sueca de death metal melódico, Amon Amarth, estrena “Put Your Back Into The Oar“, su single más reciente. Además, compartieron un videoclip grabado en Inglaterra y dirigido por Ryan MackFall en el estudio Crashburn Media.

Recordemos que el último larga duración de la banda fue “Berserker” de 2019, el undécimo álbum de su carrera y que los trajo a Chile la última vez en marzo de 2020. Escucha “Put Your Back Into the Oar”, lo nuevo de Amon Amarth, a continuación.