Nueva canción de Foals: “The Runner”

Foals llega con un nuevo adelanto de lo que será “Everything Not Saved Will Be Lost – Part 2”, sucesor de su álbum “Everything Not Saved Will Be Lost – Part 1“, con el que se presentaron nuevamente en nuestro país en la pasada edición de Lollapalooza Chile, y que estará disponible el próximo 18 de octubre.

Tras publicar la canción “Black Bull“, ahora el conjunto llega con “The Runner“, el segundo adelanto de este álbum, y que puedes escuchar a continuación: