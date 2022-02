Nueva canción de Foals: “2am”

Los británicos Foals lanzan “2am”, single que estará presente en su próximo larga duración “Life Is Yours”. La canción es el segundo adelanto, tras lanzar el año pasado “Wake Me Up”, primer single del álbum.

“Life Is Yours” será el primer material de la banda como trío, tras el abandono del tecladista Edwin Congreave en 2021. Además, el trabajo será el sucesor de “Everything Not Saved Will Be Lost” de 2019.

Escucha “2am”, lo mas reciente de Foals a continuación: