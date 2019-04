Nueva canción de Florence + The Machine: “Jenny Of Oldstones”

El pasado 7 de febrero se realizó el International Clash Day, evento de Radio KEXP que tuvo lugar en el Studio 9294 en Hackney Wick, Londres. Entre sus tantos invitados, estuvo la banda Idles, quienes interpretaron un set con lo mejor de su repertorio, incluyendo por supuesto, tracks de su álbum “Joy As An Act Of Resistance“, ubicado en el primer lugar de nuestro ranking de Mejores Discos 2018.

Mira los videos a continuación: