Nueva canción de Five Finger Death Punch: “Living The Dream”

Otro viernes y otro track de David Bowie y su “Is It Any Wonder?” que llega a las plataformas de streaming. Esta vez corresponde a “Nuts“, canción semi instrumental de la época del disco “Earthling” (1997), y que acompaña a la ya estrenada versión alternativa de “The Man Who Sold The World”, “I Can’t Read ‘97”, “Stay ‘97”, y “Baby Universal ’97“, como adelantos del EP.

Escucha el nuevo track: