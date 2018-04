Nueva canción de Five Finger Death Punch: “Fake”

Todo está preparado para que Five Finger Death Punch tenga su regreso discográfico. Será el próximo 18 de mayo cuando la banda norteamericana publique “And Justice For None“, esto, después de haber editado un álbum compilatorio en diciembre pasado, “A Decade Of Destruction“.

Con el anticipo previo de “Trouble” (que sólo estará incluida en la versión de lujo del LP) y “Gone Away” (cover de The Offspring), ahora el grupo publicó un nuevo single del registro. Se trata de “Fake“, un intenso tema que no escatima con los motherfucker.

Te dejamos la canción aquí: