Nueva canción de Firstborne: “Mourning Star”

Tras “Save Myself”, su último sencillo lanzado en enero, Firstborne, el proyecto conformado por Girish Pradhan en las voces, Hugh Myrone en guitarra, James LoMenzo (ex Megadeth y Black Label Society) en el bajo, y Chris Adler, ex baterista de Megadeth y Lamb Of God, da a conocer una nueva canción. Esta vez es el turno del track “Mourning Star“.

Cabe señalar que la agrupación de Adler había lanzado un EP homónimo en junio del año pasado, siendo el primer trabajo estrenado por los músicos.

A continuación, te dejamos la canción: