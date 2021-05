Nueva canción de Fear Factory: “Fuel Injected Suicide Machine”

Luego de tres años sin un disco, Manic Street Preachers está de regreso con el anuncio de “The Ultra Vivid Lament”, trabajo que conoceremos el próximo 3 de septiembre a través de Columbia Records y Sony, transformándose en el sucesor del aclamado “Resistance Is Futile” de 2018. Además de anunciar los detalles, la banda también presentó un primer adelanto con la canción “Orwellian”, que puedes escuchar más abajo.

Cabe señalar que este es el primer álbum que la banda compone a partir del piano en vez de la guitarra, siendo grabado durante el invierno de 2020 y 2021 en Door To The River, el estudio de la banda en Newport junto a Dave Eringa, con mezcla a cargo de David Wrench. Aparte de todo eso, en el álbum participan Julia Cumming de Sunflower Bean en el track “The Secret He Had Missed” y Mark Lanegan como invitado en “Blank Diary Entry”.

Tracklist de “The Ultra Vivid Lament”: