Nueva canción de Father John Misty: “Q4”

Spoon, la banda liderada por Britt Daniel, lanza “My Babe”, tercer adelanto de lo que será su décimo larga duración “Lucifer On The Sofa“. A los ya estrenados “Wild” y “The Hardest Cut“, la banda además compartió un registro en vivo del nuevo single en el recinto The Teragram Ballroom de Los Angeles.

“Lucifer On The Sofa” es el sucesor de “Hot Thoughts” (2017), y será lanzado este 11 de febrero a través de Matador Records. Escucha “My Babe”, lo nuevo de Spoon a continuación: