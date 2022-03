Nueva canción de Father John Misty: “Goodbye Mr. Blue”

Father John Misty regresará este año con su álbum “Chloë And The Next 20th Century“, sucesor de “God’s Favourite Customer” de 2018, y que será publicado el 8 de abril a través de Sub Pop Records. Para adelantarlo, el artista también conocido como Josh Tillman presentó otro single con la canción “Goodbye Mr. Blue“, sumándose a las ya conocidas anteriormente “Funny Girl” y “Q4“.

El artista creó su próximo larga duración con su colaborador Jonathan Wilson, donde los vientos, metales y cuerdas grabados por artistas como Dan Higgins y Wayne Bergeron, prometen darle un toque cinematográfico a este, tal como se ha apreciado en los primeros adelantos.

La nueva canción acá: